Θεσσαλονίκη: Οδηγός ΚΤΕΛ απολύθηκε επειδή έπαιζε εν κινήσει με το κινητό του

Απολύθηκε οδηγός των ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία και βιντεοληπτικό υλικό που έφερε στη δημοσιότητα επιβάτης του οχήματος στις 4 Φεβρουαρίου, όπου καταγράφεται ο πρώτος να κοιτάζει το κινητό του, όσο εκτελούσε το δρομολόγιο από Κουφάλια για τον τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Ο επιβάτης, στη σχετική του καταγγελία για τον οδηγό των ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια του δρομολογίου ο καταγγελλόμενος φέρεται να έπαιζε με το κινητό του, με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί «επικίνδυνους ελιγμούς».

Μετά την έκταση που έλαβε το περιστατικό, ο οδηγός απολύθηκε, όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7.