Τέμπη: Τρίτο αίτημα εκταφής του γιου του από τον Παύλο Ασλανίδη

Σκοπός του αιτήματος να διενεργεί έλεγχος DNA, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, υπέβαλε χθες, Τετάρτη (24/9 ) ο Παύλος Ασλανίδης, με αίτημά του ενώπιον της διευθύνουσας του Εφετείου Λάρισας.

Σκοπός του αιτήματος να διενεργεί έλεγχος DNA, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για αίτημα για «εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του (Παύλου Ασλανίδη) για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε ''ορφανά'' τεμάχια εκ των οκτώ, που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών».

Ακόμη ζητείται να διενεργηθούν «βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν», όπως υποστηρίζει ο πατέρα του θύματος, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του Δημήτρη Ασλανίδη.

Τέμπη: «Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι»

«Σύντομα η εισαγγελική απόφαση» για την εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, επισημαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. 

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική Αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική Αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα» σημείωσε ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές».

«Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα, είναι ότι όντως οι εισαγγελικές Αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό. Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού» συμπλήρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ερωτηθείς αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει άμεσα, σημείωσε: «Εκτιμώ ναι, γιατί ο Εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές Αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία».

