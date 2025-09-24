ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τσίπρας για Τέμπη: «Η άρνηση εκταφής των παιδιών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας»

Ζήτησε επίσης, να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι καθώς «είναι δίκαιο»

LifO Newsroom
Τσίπρας για Τέμπη: «Η άρνηση εκταφής των παιδιών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας»
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
«Η άρνηση εκταφής των παιδιών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας» τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στα Τέμπη, επιρρίπτοντας την αποκλειστική ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει: «Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».

Ακολούθως, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει πως «το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες», ασκώντας κριτική στην ηγεσία της Δικαιοσύνης ενώ καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης: «Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία».

«Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό» καταλήγει.

