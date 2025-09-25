ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πάνος Ρούτσι: «Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του» λέει ο Φλωρίδης

Εκτίμησε πως «οι εισαγγελικές Αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
«Σύντομα η εισαγγελική απόφαση» για την εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, επισημαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. 

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική Αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική Αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα» σημείωσε ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές».

«Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα, είναι ότι όντως οι εισαγγελικές Αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό. Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού» συμπλήρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ερωτηθείς αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει άμεσα, σημείωσε: «Εκτιμώ ναι, γιατί ο Εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές Αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία».

Πάνος Ρούτσι: Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Υπόμνημα προς την ηγεσία του Αρείου Πάγου κατέθεσαν πριν από τρεις ημέρες, 82 συγγενείς θυμάτων και τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ζητώντας την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε «με συνοπτικές διαδικασίες» και απαιτούν να ανοίξει ξανά ο φάκελος, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για το δεύτερο αίτημα μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς αντίστοιχη προσπάθεια έγινε και την περασμένη Δευτέρα στη Λάρισα.

Παράλληλα, η κινητοποίηση των συγγενών εντείνεται, καθώς δίπλα στον Πάνο Ρούτσι προστέθηκαν ακόμη δύο άτομα: ο Δημήτρης Οικονομόπουλος και μία ακόμη συγγενής που ξεκίνησε από απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητά να επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του, του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

