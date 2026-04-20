Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο πραγματογνώμονα του ΕΜΠ

Εμπρηστική επίθεση με στόχο το αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ενός εκ των πραγματογνωμόνων που συνέταξαν πόρισμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης, στου Ζωγράφου.

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Καρώνης εξέδωσε πόρισμα για το δυστύχημα των Τεμπών και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την υπόθεση διερεύνησης της εμπρηστικής επίθεσης έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.

Η φωτιά στο αυτοκίνητο ξέσπασε στου Ζωγράφου, με την κινητοποίηση των αρχών να είναι άμεση. Το όχημα βρισκόταν εντός του χώρου του Πανεπιστημίου κοντά στη Λέσχη, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ι.Χ.Ε. όχημα στο δήμο Ζωγράφου Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ