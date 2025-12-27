Συνελήφθη 29χρονη μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας - Εντοπίστηκαν 24 κιλά κάνναβης

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 29χρονη η οποία είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας και είχε μαζί της μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της αεροπορικής οδού, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η 29χρονη είχε κρύψει στις αποσκευές της 24 κιλά κάνναβης

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από τη χώρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές της, κατελήφθη να έχει αποκρύψει, σε νάιλον συσκευασίες, 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

