Εκτός μεταλλίων ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Πάγκόσμιο της Τζακάρτα

Ο χρυσός ολυμπιονίκης τερμάτισε πέμπτος - Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ντόνελ Γουίτενμπεργκ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδίκησε ένα ακόμη μετάλλιο στον τελικό των κρίκων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα, στην Ινδονησία.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής ήλθε αντιμέτωπος με τους κορυφαίους των κρίκων, για έβδομη φορά στην καριέρα του, διεκδικώντας το πέμπτο του μετάλλιο.

Λίγο πριν τις 13:40, ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του. Η προσπάθεια του παγκόσμιου πρωταθλητή συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και έμεινε εκτός μεταλλίων, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Μία μικρή αναπήδηση στην έξοδο του χρυσού ολυμπιονίκη φέρεται να στάθηκε εμπόδιο σε μια καλύτερη βαθμολογία.

Ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτενμπεργκ συγκέντρωσε 14.700 και είναι ο νέος Παγκόσμιος πρωταθλητής.

Οι αντίπαλοι του Λευτέρη Πετρούνια:

  • Σίνγκγιου Λαν (Κίνα) – 14.766 (βαθμός δυσκολίας 5.900)
  • Ντονέλ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) – 14.700 (6.000)
  • Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.600 (5.500)
  • Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.466 (5.700)
  • Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία) – 14.366 (5.800)
  • Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 14.333 (5.800)
  • Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) – 14.333 (5.700)

 
 
