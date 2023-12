Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford»

Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε το πρωί το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, «USS Gerald Ford».

Το αεροπλανοφόρο προσέγγισε λίγο μετά τις 9 το πρωί στον προβλήτα Κ14 της νατοϊκής Βάσης Μαραθίου με την βοήθεια ρυμουλκών. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ καθώς το 2013 έκανε το παρθενικό του ταξίδι.

Το πλοίο, μήκους 337 μέτρων και εκτοπίσματος περίπου 100.000 τόνων, έχει πλήρωμα 6.000 ατόμων και αναμένεται να παραμείνει στη Σούδα μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Το πλήρωμα σταδιακά θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα Χανιά. Το «USS Gerald Ford», είναι το πρώτο της κλάσης του, φέρει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και μια σειρά άλλων καινοτομιών. Αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

#USSGeraldRFord and Carrier Air Wing (CVW) 8 Sailors conduct a routine vertical replenishment-at-sea with Lewis and Clark-class dry cargo ship USNS Medgar Evers (T-AKE 13), Nov. 4, 2023.

