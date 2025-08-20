ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νέο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Εκτός λειτουργίας προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο.

Πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον σταθμό ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο, είδαν τον άνδρα να πέφτει στις σιδηροδρομικές γραμμές και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει γίνει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας ή για ατύχημα.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Άνω Πατήσια και Ειρήνη - Κηφισιά και οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο, είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελευθερία του Τύπου: Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στην Ελλάδα

Ελλάδα / Ελευθερία του Τύπου: Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στην Ελλάδα

Το Στέιτ Ντιπάρτμπεντ συντάσσει ξεχωριστή σχετική έκθεση «για όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και για όλες τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια, σύμφωνα με τον Νόμο περί Εξωτερικής Βοήθειας του 1961 και τον Νόμο περί Εμπορίου του 1974»
LIFO NEWSROOM
Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Ρεκόρ καταστροφών το 2025

Ελλάδα / Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Ρεκόρ καταστροφών το 2025

H Ελλάδα καταγράφει ήδη πάνω από 454.000 στρέμματα καμένα έως τις 19 Αυγούστου, γεγονός που κατατάσσει το 2025 ως την πέμπτη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών, επισημαίνει ο Κώστας Λαγουβάρδος
LIFO NEWSROOM
 
 