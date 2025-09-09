Σεισμός 5,2R στην Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι- Δεκάδες μετασεισμοί τη νύχτα

Νύχτα ανησυχίας έζησαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας, μετά τη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού.

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος μόλις 13,6 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

Μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.

«Μέχρι τώρα σημειώθηκαν τουλάχιστον 15 δονήσεις με μέγεθος έως 2,7 Ρίχτερ. Έχουμε να κάνουμε μάλλον με τον κύριο σεισμό, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμα για να δούμε την εξέλιξης της σεισμικής ακολουθίας» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Ευθύμης Λέκκας ενώ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα, η περιοχή είναι μία περιοχή που δεν δίνει συνήθως μεγαλύτερους σεισμούς με βάση τα ιστορικά και ενόργανα δεδομένα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της ακολουθίας αλλά δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μεγάλο σεισμό μόνο σε μία επιχείρηση της Εύβοιας, κοντά στα Νέα Στύρα. Ειδικά κλιμάκια αναμένεται να κάνουν ελέγχους μέσα στην ημέρα ώστε να καταγραφούν όλες οι ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν. Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χλμ δυτικά βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και πολλές άλλες περιοχές της Αττικής.

Από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα προέρχεται η σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως τόνισε, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και μετά την εξέταση όλων των δεδομένων διαπιστώνεται ο σεισμός των 5,2 βαθμών προέρχεται από μία περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, «που δεν δίνει συχνά σεισμούς».

Στην περιοχή έχουν μεταβεί κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για να ελέγξουν τις περιοχές γύρω από τα Στύρα, με τη συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Η προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Σεισμός στην Εύβοια: «Ενδέχεται να ακολουθήσουν μικρότεροι σεισμοί»

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι είναι πιθανό να ακολουθήσουν μικρότεροι σεισμοί στην περιοχή, ωστόσο υποστήριξε ότι «η περιοχή δεν έχει ιστορικό μεγάλων σεισμών», γεγονός που ενδεχομένως να σημαίνει ότι ο χθεσινοβραδινός ήταν ο κύριος σεισμός. Παράλληλα, συνέστησε ψυχραιμία στους κατοίκους, τονίζοντας την ανάγκη να ελέγξουν την ασφάλεια των κτιρίων τους και να αναφέρουν τυχόν ζημιές στις αρχές

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, ανέφερε ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία».

Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος κοινότητας στα Νέα Στύρα, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων».