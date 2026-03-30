Σε πλήρη λειτουργία οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής - Πού θα αναρτώνται τα πρόστιμα

Το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας μέσω καμερών στους δρόμους της Αττικής λειτουργεί πλέον κανονικά, με τις πρώτες παραβάσεις να έχουν ήδη καταγραφεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μέχρι πρόσφατα, οι κάμερες χρησιμοποιούνταν σε πιλοτικό στάδιο. Από το τελευταίο Σαββατοκύριακο, όμως, η εφαρμογή του μέτρου επεκτάθηκε πλήρως, με συνολικά 16 κάμερες σε λειτουργία: δέκα τοποθετημένες σε αστικά λεωφορεία και έξι σε σταθερά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε μόλις δύο ημέρες εντοπίστηκαν περίπου 130 παραβάσεις, με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη να αποτελεί την πιο συχνή.

Οι καταγεγραμμένες παραβάσεις ελέγχονται αυτή τη στιγμή από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας για την επίσημη επικύρωσή τους. Στη συνέχεια, οι κλήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους παραβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η επίδοση των προστίμων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη στην πλατφόρμα gov.gr, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία ενημέρωσης και διαχείρισης των παραβάσεων.

