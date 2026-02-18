ΕΛΛΑΔΑ
Κάμερες σε έξι δρόμους στην Αθήνα: Τα σημεία - Τι προβλέπεται για τα λεωφορεία

Θα βεβαιώνουν παραβάσεις του ΚΟΚ - Στη Διαύγεια οι σχετικές αποφάσεις

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στη Διαύγεια αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, η απόφαση για την εγκατάσταση φορητών καμερών σε οχήματα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, και η απόφαση για τοποθέτηση καμερών σε έξι δρόμους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία φορητών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Παράλληλα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στα οχήματα που θα φέρουν κάμερες και ανήκουν στην ΟΣΥ ΑΕ. Όπως αναφέρεται, κάμερες θα μπουν, σε πρώτη φάση, σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ ΑΕ.

Κάμερα σε έξι δρόμους στην Αθήνα: Τα σημεία

Επίσης, εγκρίθηκε η εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία σταθερών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., καθώς και η τοποθέτηση των προβλεπόμενων από την παρ. 4 του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ. προειδοποιητικών πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν κάμερες:

  • Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού)
  • Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).
  • Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).
  • Επί Μεσογείων – Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).
  • Επί Βουλιαγμένης – Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).
  • Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ 

