Σε κατάσταση συναγερμού ο Έβρος – Ανεβαίνει η στάθμη του ποταμού

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στον Δήμο Σουφλίου στον Έβρο, καθώς η ταχύτατη άνοδος της στάθμης του ποταμού έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες.

Το νερό φέρεται να έχει φτάσει έως τον οδικό άξονα και τον κόμβο της Δαδιάς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται προβλήματα στις μετακινήσεις.

Απότομη αύξηση των υδάτων στον Έβρο

Οι μεγάλες ποσότητες υδάτων που εισρέουν από τη Βουλγαρία οδήγησαν σε απότομη αύξηση της στάθμης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικοί δρόμοι και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 60.000 στρέμματα κάτω από το νερό, ενώ οι Αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή.

Ανησυχία προκαλεί η στάθμη του ποταμού Έβρου, που το τελευταίο 24ωρο βρίσκεται πάνω από το όριο συναγερμού στο Πύθιο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

