Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Θεσσαλονίκη - Χιλιάδες στη φωταγώγηση παρά τη βροχή

Η Θεσσαλονίκη μπήκε και επίσημα σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, με την Αριστοτέλους να γεμίζει από χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες που, παρά τη βροχή, δεν έχασαν το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το εντυπωσιακό έλατο, ύψους 18 μέτρων, φωτίστηκε με χιλιάδες λαμπάκια μετά το σύνθημα του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλές γιορτές», την ώρα που πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό της πόλης.

«Βρέχει χαμόγελα, αισιοδοξία κι ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει», τόνισε ο δήμαρχος, ενώ για το γεγονός ότι για δεύτερη χρονιά η φωταγώγηση έγινε υπό βροχή, σχολίασε χαμογελώντας: «Η πόλη έχει πολλά γούρια· ας το πάρουμε κι αυτό ως γούρι».

Θεσσαλονίκη: Με Αντώνη Ρέμο η φωταγώγηση του δέντρου

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης, ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στις φετινές χριστουγεννιάτικες δράσεις, σημειώνοντας πως «δεν πτοούμαστε από τις καιρικές συνθήκες, γίναμε όλοι μια τεράστια ομπρέλα».

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου, δίνοντας τη σκηνή στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος σήκωσε στο πόδι το πλήθος με τις επιτυχίες του. Νωρίτερα, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου είχε ανοίξει το πρόγραμμα με κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινά κλεισίματα δρόμων γύρω από την πλατεία.

