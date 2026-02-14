Ο Τζο Ρόγκαν καταγγέλλει τις διαγραφές στα αρχεία Έπσταϊν και λέει ότι «εκθέτουν» τον Τραμπ

Ενστάσεις για τον τρόπο που δόθηκαν στη δημοσιότητα έγγραφα που συνδέονται με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν εξέφρασε ο δημοφιλής podcaster Τζο Ρόγκαν, εστιάζοντας στις διαγραφές ονομάτων από υλικό του FBI και στο γεγονός ότι ορισμένες από αυτές ανακλήθηκαν αργότερα.

Στην εκπομπή του την Πέμπτη, ο Ρόγκαν στάθηκε σε έγγραφο του FBI από το 2019, στο οποίο είχε καλυφθεί αρχικά το όνομα του επιχειρηματία Λες Γουέξνερ. Το συγκεκριμένο σημείο έγινε θέμα δημόσιας συζήτησης όταν οι βουλευτές Τόμας Μάσι και Ρο Κάνα ανέδειξαν τη διαγραφή, ενώ λίγο αργότερα το όνομα εμφανίστηκε ξανά στο ίδιο υλικό.

Ο Ρόγκαν αμφισβήτησε τη λογική της απόκρυψης, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για πρόσωπο που πρέπει να προστατευτεί ως θύμα. Με αυτό το δεδομένο, διερωτήθηκε γιατί έγινε η διαγραφή εξαρχής και γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα ολόκληρο το υλικό χωρίς τέτοιου τύπου παρεμβάσεις.

Στη συνέχεια συνέδεσε τις διαγραφές με το πολιτικό κόστος για τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά μετά τις επανειλημμένες τοποθετήσεις του ότι ο θόρυβος γύρω από τα αρχεία είναι κατασκευασμένος. Ο Ρόγκαν είπε ότι «φαίνεται τραγικό για τον Τραμπ, όταν έλεγε ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό, ότι είναι μια φάρσα. Αυτό δεν είναι φάρσα», αφήνοντας παράλληλα ένα περιθώριο ότι ο Τραμπ «ίσως δεν ήξερε, αν θέλεις να είσαι επιεικής».

Το τελευταίο διάστημα ο Ρόγκαν έχει επανέλθει περισσότερες από μία φορές στην υπόθεση, σχολιάζοντας ότι η διαχείριση των αρχείων προκαλεί σύγχυση και καχυποψία. Σε παλαιότερη τοποθέτησή του είχε σατιρίσει τις αντικρουόμενες δηλώσεις για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αρχεία, ενώ σε άλλο επεισόδιο είχε μιλήσει για προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Παράλληλα με το θέμα Έπσταϊν, ο Ρόγκαν έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση και για άλλα ζητήματα τους τελευταίους μήνες, κυρίως σε επιλογές για τη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική. Το podcast του, The Joe Rogan Experience, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή παγκοσμίως και η στήριξη του στον Τραμπ πριν τις κάλπες του 2024 θεωρήθηκε σημαντική ώθηση στην καμπάνια του δισεκατομμυριούχου.

Με πληροφορίες από Forbes