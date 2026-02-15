Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι και υπέρβαση ορίου αφρικανικής σκόνης σήμερα στη χώρα

Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης αναμένεται σήμερα να επηρεάσει το σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό.

Θυελλώδεις άνεμοι αλλά και αφρικανική σκόνη, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να εξηγεί πως η μεταφορά της έχει ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και απλώνεται σε όλη τη χώρα, μέχρι τα βόρεια.

Το φαινόμενο αυτό κορυφώνεται σήμερα, με αυξημένες ποσότητες στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

«Υπέρβαση ορίου της ερημικής σκόνης την Κυριακή. Η συγκέντρωση της Σαχαριανής σκόνης αναμένεται αύριο να ξεπεράσει τα 50 μg/m³ στις παρακάτω περιοχές: Πελοπόννησος , Κρήτη , ανατολική Στερεά ( και Αττική ), Νησιά Αιγαίου», αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά στην τελευταία ανάρτησή του για τον καιρό στα social media.

Όταν οι τιμές ξεπερνούν αυτό το επίπεδο, θεωρείται υπέρβαση ορίου και μπορεί να επηρεάσει την υγεία, ιδιαίτερα σε άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ , ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με καρδιολογικά προβλήματα. Γι' αυτό ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες να ακολουθούν πιστά τις συστάσεις προστασίας», καταλήγει.

Καιρός - Κολυδάς: Eνισχυμένοι νοτιάδες μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης στη χώρα

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, σήμερα ενισχυμένοι νοτιάδες θα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα, δημιουργώντας ένα σκηνικό με θολό ορίζοντα, «βαρύ» ουρανό και εντυπωσιακές αποχρώσεις στο ηλιοβασίλεμα».

«Η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων αναμένεται αυξημένη, κυρίως στη Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται και λασποβροχές όπου εκδηλωθούν φαινόμενα», αναφέρει στη συνέχεια της ανάρτησής του.

«Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μετεωρολογικά επεισόδια του Φεβρουαρίου, που συνδέει άμεσα τη Μεσόγειο με την καρδιά της Σαχάρας. Ο καιρός μάς θυμίζει για ακόμη μία φορά πόσο "ζωντανή" είναι η ατμόσφαιρα πάνω από τη Μεσόγειο», καταλήγει.

Meteo: Ο καιρός σήμερα

Την Κυριακή προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπου δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα, αναμένεται έντονη μεταφορά Σαχαριανής σκόνης, με υψηλότερες συγκεντρώσεις στα νότια.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα σε ανατολικά και βόρεια τμήματα. Στα δυτικά και βόρεια θα κυμανθεί από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 20 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 22-24 βαθμούς.

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως έως 7-8 μποφόρ, με ισχυρές ριπές που κατά τόπους θα ξεπερνούν τα 90 χλμ/ώρα. Ενισχυμένοι άνεμοι θα σημειωθούν και σε νησιωτικές περιοχές.

Στην Αττική αναμένεται γενικά καλός καιρός με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως νωρίς μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές το πρωί και βελτίωση αργότερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους νότιους ανέμους.