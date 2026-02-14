Κρήτη: Ένας 63χρονος δολοφόνησε τον 67χρονο αδερφό του

Δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Μάρθα του Δήμου Βιαννού Κρήτης όταν ένας 63χρονος τραυμάτισε θανάσιμα τον 67χρονο αδερφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, λογομάχησε με τον 67χρονο αδελφό του, για άγνωστο λόγο, και τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Το θύμα και ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα.

Αστυνομικές δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή ενώ δεν είναι σίγουρο αν ο 63χρονος έχει ήδη συλληφθεί.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είναι σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί πως έχει σκοτώσει τον αδερφό του.

Με πληροφορίες από cretalive