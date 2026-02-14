Η πρώτη έκλειψη Ηλίου της χρονιάς θα σχηματίσει «δακτύλιο της φωτιάς» πάνω από την Ανταρκτική

Η πρώτη έκλειψη Ηλίου της χρονιάς θα εκδηλωθεί την Τρίτη και θα έχει ως κύριο θέαμα τη δακτυλιοειδή φάση πάνω από την Ανταρκτική. Σε αυτή την περίπτωση η Σελήνη περνά μπροστά από τον Ηλιο, αλλά επειδή βρίσκεται πιο μακριά στην τροχιά της δεν τον καλύπτει πλήρως. Ετσι, αντί για ολική συσκότιση, μένει ορατό ένα φωτεινό στεφάνι γύρω από τη Σελήνη.

Σύμφωνα με το Associated Press, το δακτυλιοειδές στάδιο θα είναι ορατό μόνο στην Ανταρκτική, όπου βρίσκονται ερευνητικοί σταθμοί και μεγάλοι πληθυσμοί άγριας ζωής. Αν ο ουρανός είναι καθαρός, μερική έκλειψη θα φαίνεται και σε περιοχές εκτός της ηπείρου, από το νοτιότερο άκρο της Χιλής και της Αργεντινής, καθώς και σε σημεία της νοτιοανατολικής Αφρικής, όπως η Μαδαγασκάρη, το Λεσότο και η Νότια Αφρική. Εκεί ο ήλιος θα μοιάζει σαν να έχει καλυφθεί ένα κομμάτι του.

Οι εκλείψεις Ηλίου συμβαίνουν όταν Ηλιος, Σελήνη και Γη ευθυγραμμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η σκιά της Σελήνης να πέσει πάνω στη Γη. Το πόσο εντυπωσιακό είναι το φαινόμενο εξαρτάται από το πού βρίσκεται κανείς σε σχέση με τη στενή ζώνη της σκιάς. Γι’ αυτό και οι εκλείψεις δεν φαίνονται παντού, παρότι συμβαίνουν αρκετές φορές μέσα σε ένα έτος.

Η παρατήρηση του ήλιου χωρίς προστασία παραμένει επικίνδυνη, ακόμη και όταν έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό. Για ασφαλή θέαση απαιτούνται ειδικά γυαλιά έκλειψης. Θα πρέπει να αναφέρουν συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 12312-2, ενώ δεν αρκούν τα απλά γυαλιά ηλίου. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κιάλια ή τηλεσκόπια χωρίς την κατάλληλη φίλτρανση.

Τον Αύγουστο αναμένεται και ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία θα είναι ορατή σε Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ρωσία και σε τμήμα της Πορτογαλίας, ενώ σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής θα φανεί ως μερική έκλειψη.

Με πληροφορίες από Associated Press