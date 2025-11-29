Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2025: Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα

Ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών / Βιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλυκός, μιλώντας στο Open παρουσίασε, εν μέσω κύματος ακρίβειας, τις αρχικές τιμές αγοράς χριστουγεννιάτικων γλυκών, όπως τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες.

Διευκρινίζοντας πως λίγα πράγματα έχουν αλλάξει φέτος σε ό,τι αφορά στις τιμές, πρόσθεσε πως «τα μελομακάρονα θα τα βρείτε από 13, 14 μέχρι 18 ευρώ το κιλό, τους κουραμπιέδες το ίδιο».

Μάλιστα, σημείωσε πως περσινά «γλυκά εποχής», όπως το τσουρέκι «Dubai», με κανταΐφι, φιστίκι και σοκολάτα, δεν έχουν αρκετή ζήτηση φέτος, με τους καταναλωτές να στρέφονται περισσότερο σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες αντίστοιχα.

Ενδεικτικά, ο μέσος όρος για τα μελομακάρονα αγγίζει τα 16,84 ευρώ το κιλό, ενώ στους κουραμπιέδες τα 17,77 ευρώ το κιλό. Όσον αφορά πιο «εκλεπτυσμένα», ή γλυκά με άλλες γεύσεις, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Μελομακάρονα Red Velvet, από 19 ευρώ έως 22 ευρώ το κιλό, ενώ τα τσουρέκια «Dubai» ξεπερνούν τα 20 με 23 ευρώ το κιλό.

«Αυτήν τη στιγμή γίνεται έλεγχος αγοράς, ο κόσμος δοκιμάζει κυρίως τη γεύση των γλυκών. Η δουλειά μας, πάντως, είναι μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα» κατέληξε ο κ. Γλυκός.