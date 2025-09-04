ΕΛΛΑΔΑ
Σαμοθράκη: «Μιλούσαν ελληνικά και έλεγαν "βουλιάξτε τους"» υποστηρίζει Έλληνας ψαράς

Tο Λιμενικό σε ανακοίνωσή του για το σοβαρό επεισόδιο ξεκαθάρισε ότι τα τουρκικά αλιευτικά δεν μπήκαν ποτέ στα ελληνικά χωρικά ύδατα

Στιγμιότυπο από το επεισόδιο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη / Facebook
Όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Σαμοθράκη με τα τουρκικά αλιευτικά, περιγράφει Έλληνας ψαράς, που ήταν παρών στο συμβάν.

Ο Γιώργος Μανωλής ήταν ένας εκ των Ελλήνων ψαράδων που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όταν σημειώθηκε το σοβαρό επεισόδιο  μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο κ. Μανωλής υποστήριξε παράλληλα ότι οι Τούρκοι ψαράδες είχαν μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αποχώρησαν όταν είδαν τα ελληνικά αλιευτικά.

Υπενθυμίζεται πως σε ανακοίνωσή του για το περιστατικό, το Λιμενικό ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι Τούρκοι αλιείς «ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», παραθέτοντας παράλληλα και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των τουρκικών αλιευτικών.

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι και τουφεκιές μας έριξαν. Κυνηγούσαν τα σκάφη μας να τα βουλιάξουν. Τους ακούγαμε που μιλούσαν ελληνικά και έλεγαν "βουλιάξτε τους. Ήμασταν κοντά στην περιοχή.

Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα στα έξι μίλια και όχι στα διεθνή ύδατα. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα χωρικά μας ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

