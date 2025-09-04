Σαμοθράκη: «Μιλούσαν ελληνικά και έλεγαν "βουλιάξτε τους"» υποστηρίζει Έλληνας ψαράς

Όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Σαμοθράκη με τα τουρκικά αλιευτικά, περιγράφει Έλληνας ψαράς, που ήταν παρών στο συμβάν.

Ο Γιώργος Μανωλής ήταν ένας εκ των Ελλήνων ψαράδων που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όταν σημειώθηκε το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο κ. Μανωλής υποστήριξε παράλληλα ότι οι Τούρκοι ψαράδες είχαν μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αποχώρησαν όταν είδαν τα ελληνικά αλιευτικά.

Υπενθυμίζεται πως σε ανακοίνωσή του για το περιστατικό, το Λιμενικό ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι Τούρκοι αλιείς «ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», παραθέτοντας παράλληλα και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των τουρκικών αλιευτικών.

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι και τουφεκιές μας έριξαν. Κυνηγούσαν τα σκάφη μας να τα βουλιάξουν. Τους ακούγαμε που μιλούσαν ελληνικά και έλεγαν "βουλιάξτε τους. Ήμασταν κοντά στην περιοχή.

Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα στα έξι μίλια και όχι στα διεθνή ύδατα. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα χωρικά μας ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σαμοθράκη: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα από τα τουρκικά αλιευτικά