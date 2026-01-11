Καιρός: Πού θα χιονίσει απόψε και αύριο - H πορεία της ψυχρής εισβολής

Από το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου η επιδείνωση του καιρού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά την ψυχρή εισβολή, τους ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις που δεν θα περιοριστούν στα ορεινά.

Τα πρώτα χιόνια αναμένονται και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εντείνονται μέσα στη νύχτα προς τη Δευτέρα.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, ενώ ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει απότομη πτώση έως και 10 βαθμών, με πολύ χαμηλές τιμές που θα επιμείνουν έως και το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου. Παράλληλα, έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση και ο παγετός αναμένεται κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και κατά τόπους θα φτάσουν θυελλώδεις εντάσεις, με τη μεγαλύτερη ένταση να διατηρείται έως τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου.

Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Οι χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας. Από τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις Σέρρες και στη Χαλκιδική, καθώς και στα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Χιόνια αναμένονται επίσης σε νησιά του βόρειου Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος και οι Σποράδες.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, χιονοπτώσεις θα εμφανιστούν και σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας, κυρίως στα ανατολικά, ενώ θα χιονίσει και στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στα βόρεια η εικόνα θα βελτιωθεί σχετικά γρήγορα, με τα χιόνια να σταματούν πριν το μεσημέρι της Δευτέρας. Στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα υποχωρούν από το απόγευμα, με εξαίρεση τα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης, όπου οι χιονοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν έως και το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου.

Ψυχρή εισβολή που θα επηρεάσει όλη τη χώρα

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, περιγράφει το σκηνικό ως ψυχρή εισβολή που θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Όπως σημειώνει, τα πρώτα σημάδια θα γίνουν αισθητά από τα βόρεια την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη το κύμα θα καλύψει το σύνολο της επικράτειας.

Ως πιο «ενεργό» διάστημα ξεχωρίζει τη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα, όταν υπάρχει πιθανότητα για χιόνι σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, τμήματα της Ξάνθης, καθώς και η Θάσος και η Καβάλα. Στη συνέχεια, η ζώνη των χιονοπτώσεων μετατοπίζεται νοτιότερα, φτάνοντας σε τμήματα των Σποράδων, στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και νότια), στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και, από τη Δευτέρα, στην Κρήτη σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Για την Αττική και την ανατολική Στερεά εκτιμάται ότι το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα εκδηλωθεί χιονόνερο ή ασθενής χιονόπτωση, χωρίς ποσότητες που να οδηγούν σε γενικευμένη χιονόστρωση. Στο λεκανοπέδιο, το πιο αξιόλογο ενδεχόμενο για χιόνι και στρώσιμο αφορά την Πάρνηθα και την Πεντέλη, ενώ σε βόρεια και ανατολικά προάστια μπορεί να εμφανιστούν κατά διαστήματα νιφάδες, χωρίς διάρκεια.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην Εύβοια

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην Εύβοια, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν χιονόπτωση ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, έως και σε πεδινές περιοχές, ειδικά στην κεντρική Εύβοια. Κατά τόπους χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης μέσα στη νύχτα σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, καθώς και κατά μήκος του εθνικού άξονα, με τις εκτιμήσεις να παραπέμπουν σε μικρές ποσότητες που δεν αναμένεται να προκαλέσουν εκτεταμένα προβλήματα από χιονόστρωση.

Το δεύτερο, εξίσου κρίσιμο στοιχείο της κακοκαιρίας θα είναι το ψύχος. Τη Δευτέρα προβλέπονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, με ολικό παγετό σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ισχυρός παγετός αναμένεται και τις πρωινές ώρες της Τρίτης και της Τετάρτης.

Από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει. Από την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανεβαίνουν σταδιακά και έως το τέλος της εβδομάδας να κινούνται σε πιο κανονικά –ακόμη και λίγο υψηλότερα για την εποχή– επίπεδα.