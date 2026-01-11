ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Σύλληψη δημοτικού υπαλλήλου για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία

Ο υπάλληλος φέρεται να έλαβε 6.000 ευρώ για να διεκπεραιώσει υπόθεση

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στη σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, η σύλληψη του έγινε κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς που διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

