Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, σε υπόγειο διαμερίσματος στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πατησίων και Βυζαντίου, στην περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά πήρε άμεσα μεγάλες διαστάσεις και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα της πυροσβεστικής.

Μάλιστα, οι πυροσβέστες προχώρησαν και στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, τα οποία βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος.

Σημειώνεται πως λόγω της κατάστασης, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

Facebook Twitter Φωτ. από το σημείο της φωτιάς στα Πατήσια / EUROKINISSI

