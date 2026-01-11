ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια

Η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων - Φωτογραφίες από το σημείο

The LiFO team
Φωτ. από το σημείο της φωτιάς στα Πατήσια / EUROKINISSI
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, σε υπόγειο διαμερίσματος στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πατησίων και Βυζαντίου, στην περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά πήρε άμεσα μεγάλες διαστάσεις και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα της πυροσβεστικής.

Μάλιστα, οι πυροσβέστες προχώρησαν και στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, τα οποία βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος.

Σημειώνεται πως λόγω της κατάστασης, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

