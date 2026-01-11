Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά - Πυκνός καπνός στην περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε εργοστάσιο στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για τη φωτιά, φέρεται να ξέσπασε περίπου στις 02:00 το πρωί, σε δύο αποθήκες του εργοστασίου, ο οποίες έχουν καταστραφεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη μία αποθήκη υπάρχουν πλαστικά, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, αυγά.

Αυτή την ώρα στην περιοχή υπάρχει πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ