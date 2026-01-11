ΕΛΛΑΔΑ
Κορωπί: Τέθηκε υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά - Καταστράφηκαν δύο αποθήκες του εργοστασίου

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει αποπνικτική

The LiFO team
Κορωπί: Τέθηκε υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά - Καταστράφηκαν δύο αποθήκες του εργοστασίου
Φωτ. από το σημείο της φωτιάς στο Κορωπί / mesogianews.gr
Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκες εργοστασίου στο Κορωπί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε αποθήκες εργοστασίου στην περιοχή Κούπι, επί της οδού Κνωσσού, στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μία αποθήκη περιείχε πλαστικά, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο των πυροσβεστών και η άλλη, αυγά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεσή της 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ.

Ωστόσο στο σημείο η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική, λόγω του πυκνού καπνού από όσα υλικά κάηκαν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ / mesogianews.gr

 
