Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της έλευσης ψύχους - Πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της σταδιακής επιδείνωσης του καιρού που προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα, με έντονο κύμα ψύχους και τοπικές χιονοπτώσεις.

Παράλληλα, αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7-8 μποφόρ.

Πού αναμένονται χιονοπτώσεις

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου θα σημειωθούν χιονοπτώσεις:

Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών, Καβάλας-Θάσου και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης (Ασπροβάλτα) καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της κεντρικής και νότιας Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης. Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα ορεινά της Κρήτης οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.