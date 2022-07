Ρωσία: Εκρήξεις στο Μπέλγκοροντ με «τουλάχιστον τρεις νεκρούς» – Ζημιές σε δεκάδες σπίτια

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν και δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, ο οποίος έκανε λόγο νωρίτερα για πολλές εκρήξεις στην πόλη.

Σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, υπέστησαν ζημιές τουλάχιστον 11 πολυκατοικίες και 39 κατοικίες, ανάμεσά τους πέντε που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Από τους τέσσερις τραυματίες, οι δύο χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα αγόρι δέκα ετών, σύμφωνα με τον κ. Γκλάντκοφ.

The has been a huge explosion in #Belgorod again overnight pic.twitter.com/VUayXknphx — Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 3, 2022

«Για τους λόγους του συμβάντος διενεργείται έρευνα», ανέφερε νωρίτερα ο περιφερειάρχης. «Πιθανόν ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος μέσω της πλατφόρμας Telegram.

More footage of the damage in Belgorod pic.twitter.com/nv8iDcLf1S — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 3, 2022

Looks like a house on the outskirts of #Belgorod was also hit. 🤔 pic.twitter.com/A2C3q8BIPW — The Intel Crab (@IntelCrab) July 3, 2022

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης με ανεξάρτητο τρόπο ενώ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία αντίδραση από τις αρχές στο Κίεβο.

Possible Ukrainian Tochka-U ballistic missile strike in Belgorod, Russia, 30km from border pic.twitter.com/mHRBmG5lVu — ELINT News (@ELINTNews) July 3, 2022

Το Μπέλγκοροντ, πόλη περίπου 400.000 κατοίκων, κάπου 40 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα με την Ουκρανία, είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας. Αφότου ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου, έχουν υπάρξει επανειλημμένα αναφορές για επιθέσεις στην Μπιέλγκοροντ και σε άλλες ρωσικές κοινότητες κοντά στα σύνορα.

Η Μόσχα κατηγορεί τις δυνάμεις του Κιέβου πως εξαπολύουν επιδρομές. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας επισήμως δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, πάντως αξιωματούχοι έχουν μιλήσει σαρκαστικά για «κάρμα», για ανταπόδοση.

Με πληροφορίες από Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ