Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για εμπλοκή σε υπόθεση με ροζ κοκαΐνη

Η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη

Συνελήφθη γνωστή νεαρή influencer από τη Ρόδο, για εμπλοκή σε υπόθεση ροζ κοκαΐνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο στη Ρόδο, όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων του νησιού, υπέβαλε μήνυση για υπεξαίρεση οχήματος.

Όπως υποστήριξε, η νεαρή influencer είχε ενοικιάσει το αυτοκίνητο αλλά δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και δεν το είχε επιστρέψει. Μάλιστα όπως καταγγέλλει, της είχαν γίνει επανειλημμένες ειδοποιήσεις για την επιστροφή του.

Οι Αρχές εντόπισαν το αμάξι στις 11 Σεπτεμβρίου, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου και τότε προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος.

Κατά την έρευνα τους, στο εσωτερικό του οχήματος εντόπισαν δύο συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και το ποσό των 100 ευρώ σε μετρητά.

Στη συνέχεια, η μητέρα της influencer που εμφανιζόταν στο μισθωτήριο του οχήματος, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, ωστόσο δήλωσε άγνοια για τα ναρκωτικά και αφέθηκε ελεύθερη.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ωστόσο η κόρη της και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή.

