Περιστέρι: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε 15 ανηλίκους

Ο 31χρονος στο Περιστέρι συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 31χρονου υπεύθυνου καταστήματος νυχτερινής διασκέδασης στο Περιστέρι, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (29/11) οι αστυνομικές αρχές, αφού διαπιστώθηκε πως επετράπη η είσοδος σε ανηλίκους και ότι τούς σέρβιραν αλκοολούχα ποτά.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της 29ης προς 30ή Νοεμβρίου, στο πλαίσιο στοχευμένης εξόρμησης για την αντιμετώπιση φαινομένων πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Κατά τον έλεγχο του συγκεκριμένου καταστήματος στο Περιστέρι, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την παρουσία των ανήλικων πελατών και τη χορήγηση αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 31χρονος υπεύθυνος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και οινοπνευματώδη.

Οι στοχευμένες δράσεις της Αστυνομίας, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., θα συνεχιστούν με στόχο την αποτροπή της διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους.

