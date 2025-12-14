ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Από το ίδιο κλαμπ στο Μπουρνάζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ένας 18χρονος

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες διακομίστηκε ένας ανήλικος, ο οποίος διαπιστώθηκε πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Μπουρνάζι.

Ο ανήλικος 17 ετών, όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ, κατανάλωσε αλκοόλ στο κλαμπ στο Μπουρνάζι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε κατάσταση μέθης, στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία.

Αυτό που αξίζει να τονιστεί, είναι ότι ακόμη ένας νεαρός 18 ετών που διασκέδαζε στο ίδιο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Μπουρνάζι, διακομίστηκε -σε κατάσταση μέθης- στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Η αστυνομία ενημερώθηκε, πήγε στο νυχτερινό κέντρο και συνέλαβε τον 47χρονο, προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο και για παράβαση ωραρίου λειτουργίας του κλάμπ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

