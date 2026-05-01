Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Πώς μετακινούνταν ο 89χρονος χωρίς να γίνει αντιληπτός

Ο 89χρονος δράστης των πυροβολισμών σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ωστόσο, το ερώτημα, πώς ο ηλικιωμένος κυκλοφορούσε για ώρες χωρίς να γίνει αντιληπτός και χωρίς να συλληφθεί από την αστυνομία, παραμένει.

«Έχουν ακουστεί πολλά για τα μέτρα φύλαξης», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, στο Mega, αναφερόμενη στη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου.

«Καταλαβαίνετε όμως, ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που ξεκίνησε με ταξί από το σπίτι του και έφυγε με ταξί, εισήλθε, εξήλθε... Η αστυνομία ενημερωνόταν κάθε φορά που έφευγε από το σημείο. Έμπαινε ήδη στο επόμενο ταξί και αποχωρούσε, χωρίς να ξέρουμε το προορισμό. Δυστυχώς, παρόλο που είχε ήδη κίνηση με επικοινωνία με λιμάνια αεροδρόμια και ΚΤΕΛ όπως και ταξί δεν ενημερωθήκαμε ποτέ από οδηγό ότι πήρε αυτόν τον άνθρωπο. Η φωτογραφία του κυκλοφορούσε στα μέσα από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό στον ΕΦΚΑ», ανέφερε.

Στο ερώτημα, γιατί δεν τον ακινητοποίησε η ασφάλεια του κτιρίου στον ΕΦΚΑ, αναφέρθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ότι «υπήρχε μόνο ένας σεκιούριτι».

Η κ. Δημογλίδου απάντησε: «Όταν βγήκε (ο 89χρονος) επειδή ακριβώς είχε τραυματιστεί πολίτης ουσιαστικά έδιναν τις πρώτες βοήθειές και το πρώτο που κλήθηκε ήταν το ΕΚΑΒ».

Για το τι συνέβη καθώς έφευγε από το Εφετείο, η ίδια απάντησε:

«Εκεί μπήκε, ενήργησε, άφησε τον οπλισμό, έχουμε την αναφορά ότι κάποιοι υπάλληλοι προσπάθησαν να τον ακολουθήσουν και τους απείλησε ότι φέρει κι άλλο οπλισμό. Τελικά, όντως διαπιστώθηκε ότι έφερε κι άλλο οπλισμό».

Σε ερώτηση για την ασφάλεια στο εφετείο και εάν υπάρχει αστυνομία, η Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε: «Η ΕΛΑΣ βρίσκεται εξωτερικά ων χώρων αυτών. Εσωτερικά υπήρχαν δικαστικοί αστυνομικοί - καταλαβαίνετε όμως ότι και εκεί τραυμάτισε κόσμο και οι υπάλληλοι έδιναν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους. Υπήρχε περιπολικό μετά από κάποια μέτρα. Ο ηλικιωμένος κινήθηκε σε κάποιο σημείο, μπήκε σε ταξί χωρίς οπλισμό. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο..».

Αφού της επαναλήφθηκε το ερώτημα, το οποίο προέκυψε από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, με τον 89χρονο να κυκλοφορεί για ώρες χωρίς να γίνει αντιληπτός και να συλληφθεί από την αστυνομία, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι:

«Η δικαστική αστυνομία είναι ξεχωριστό σώμα από την ελληνική αστυνομία. ΟΙ άνθρωποι μας ενημέρωσαν και δόθηκε η πληροφορία, αφού ο άνθρωπος βγήκε και με το που βρήκε, πήρε ταξί για να πάει στην Πάτρα», καταλήγοντας ότι εφόσον άφησε τον οπλισμό του, εμφανιζόταν απλώς ως ένας ηλικιωμένος που απλά κινείται στον χώρο.