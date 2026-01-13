Πύργος Ηλείας: 50χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 45χρονη σύζυγό του

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης (13/1) στον Πύργο Ηλείας, με έναν άνδρα περίπου 50 ετών, να καταφέρνει χτυπήματα με μαχαίρι στη 45χρονη γυναίκα του, η οποία κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού για να σωθεί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο του επεισοδίου στον Πύργο, βρήκαν τον άνδρα με ένα μαχαίρι στο χέρι του, και να απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του. Όμως, μετά από 45 λεπτά διαπραγματεύσεων, κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με το PatrisNews, όλα ξεκίνησαν με έναν καβγά του ζευγαριού, όταν ο 50χρονος χτύπησε στον λαιμό τη σύζυγό του, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογειακη βια. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε, κρατιέται στην Διεύθυνση Ασφαλείας Ηλείας.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

