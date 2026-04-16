Πτολεμαΐδα: Νεκρή εκπαιδευτικός σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής

Αναστάτωση επικρατεί από το πρωί στην τοπική κοινωνία της Πτολεμαΐδας, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μία 55χρονη εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρωί της Πέμπτης η 55χρονη βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα, όπου φέρεται να διέμενε.

Συγκεκριμένα, η σορός της εντοπίστηκε σε οικοδομή επί της οδού Μακεδονομάχων, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι δεν τη γνώριζαν, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Πτολεμαΐδα: Φέρεται να βρέθηκε σημείωμα στο σημείο που εντοπίστηκε νεκρή

Οι συνθήκες του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά την αστυνομική διερεύνηση φέρεται να έχει βρεθεί και σημείωμα, το οποίο εξετάζεται, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένονται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Με πληροφορίες από e-ptolemeos.gr / kozan.gr

