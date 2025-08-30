Πότε είναι η επόμενη αργία 2025 - Με μια αλλαγή μπορεί να γίνει τετραήμερο

Πολλές είναι οι αργίες 2025 που προσφέρουν ευκαιρίες για χαλάρωση και ξεκούραση.

Η πρώτη αργία, κάθε χρόνο, είναι η Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου) και συνεχίζεται με τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου), όπου πραγματοποιούνται παραδοσιακές τελετές ευλογίας των υδάτων.

Τον Μάρτιο, η Καθαρά Δευτέρα (3 Μαρτίου) σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, με έθιμα όπως το πέταγμα του χαρταετού. Ακολουθεί η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου, ημέρα εορτασμού της ελληνικής ανεξαρτησίας, με παρελάσεις και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή (18 Απριλίου), οι πιστοί συμμετέχουν στις λιτανείες και τις θρησκευτικές τελετές, ενώ την Κυριακή του Πάσχα (20 Απριλίου) γιορτάζεται η Ανάσταση του Χριστού με παραδοσιακά έθιμα, ακολουθούμενη από τη Δευτέρα του Πάσχα (21 Απριλίου)

Στις αρχές του Μαΐου, η Πρωτομαγιά (1 Μαΐου) είναι ημέρα αφιερωμένη στους εργαζόμενους, με εορτασμούς και οικογενειακές εξορμήσεις στη φύση.

Τον Ιούνιο, η Κυριακή του Αγίου Πνεύματος (8 Ιουνίου) και η Δευτέρα μετά (9 Ιουνίου) σηματοδοτούν θρησκευτική αργία.

Το καλοκαίρι φτάνει στην κορύφωσή του με τη Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), όπου παρατηρούνται μαζικές αποδράσεις και θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Στις αρχές του φθινοπώρου, η 28η Οκτωβρίου τιμάται με εορτασμούς και παρελάσεις.

Το τέλος του χρόνου φέρνει δύο ακόμη εορταστικές στιγμές: τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) και την Σύναξη της Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου), με οικογενειακές συγκεντρώσεις και εορταστικά πνεύματα.

Φέτος, το επόμενο «καθαρό» τετραήμερο είναι τα Χριστούγεννα του 2025, από την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, μπορεί κάποιος να δημιουργήσει και ένα τετραήμερο μέσα στον Οκτώβριο.

Η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τρίτη οπότε αν πάρει κάποιος μια ημέρα άδεια τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, μπορεί να φτιάξει τετραήμερο ενώ αν βάλει και την Παρασκευή μπορεί να έχει ένα πενθήμερο.

Το επόμενο τετραήμερο λοιπόν (χωρίς άδεια) είναι 25-28 Δεκεμβρίου 2025 (Χριστούγεννα) και το επόμενο με άδεια είναι της 28ης Οκτωβρίου.

Όλες οι αργίες 2025

Θεοφάνια: Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2025

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Τρίτη 25 Μαρτίου 2025

Μ. Παρασκευή: 18 Απριλίου 2025

Μ. Σάββατο: 19 Απριλίου 2025

Κυριακή του Πάσχα: 20 Απριλίου 2025

Δευτέρα του Πάσχα: 21 Απριλίου 2025

Εργατική Πρωτομαγιά: Πέμπτη 1 Μαΐου 2025

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025

Κοίμηση της Θεοτόκου: Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Επέτειος του «Όχι»: Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Χριστούγεννα: Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2025