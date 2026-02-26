Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζητά εξέταση από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας για να αποφυλακιστεί

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αναμένεται να εξεταστεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή της, λίγες ημέρες αφότου εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μπαστούνι, η Ρούλα Πισπιρίγκου θα ζητήσει να πιστοποιηθεί ότι η αναπηρία της ξεπερνά το 70%, προκειμένου να ζητήσει αποφυλάκιση και να επιστρέψει στο σπίτι της με «βραχιολάκι» ή σε ειδικό χώρο.

Η κατάσταση της υγείας της κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι επιβαρυμένη λόγω σοβαρού αυτοάνοσου νοσήματος, που προκαλεί έντονους πόνους και δυσκολία στην κίνηση.

Η ίδια θέλει να επιστρέψει στο σπίτι για να νιώθει πιο ασφαλής και να συγκεντρώσει δυνάμεις ενόψει των εφετείων, ενώ εξακολουθεί να δηλώνει αθώα για τους θανάτους των τριών παιδιών της.

«Η εικόνα της Ρούλας Πισπιρίγκου στο δικαστήριο με το μπαστούνι, αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας της είναι υπαρκτά και σοβαρά. Το αυτοάνοσο την έχει οδηγήσει σε ακινησία, έχει πρόβλημα στην ισορροπία και την σταθερότητα. Πέρασε Ειδική Υγειονομική Επιτροπή εντός του καταστήματος κράτησης και της χορήγησε μπαστούνι για την μετακίνησή της. Έχει υποβληθεί αίτημα να περάσει ΚΕΠΑ για να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας», ανέφερε αρχικά η δικηγόρος της μιλώντας για τις παραπάνω εξελίξεις στον ΑΝΤ1.

Το ποσοστό που οδηγεί σε τυχόν αποφυλάκιση πρέπει να περνά το 70%. Υπάρχουν ημέρες που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες», συνέχισε.

«Αν το κρίνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, να μην συνεχίσει την κράτηση εντός της φυλακής αλλά σε κάποιο άλλο ειδικά διαμορφωμένο μέρος ώστε να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Υπάρχει σκέψη για κατ’ οίκον έκτιση, θα δούμε αν προβλέπεται για την δική της περίπτωση. Υποφέρει για τον θάνατο των παιδιών της και θέλει να αποδείξει πως δεν ευθύνεται για τον θάνατο των παιδιών της», ανέφερε συγκεκριμένα», κατέληξε.

