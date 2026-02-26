Θεσσαλονίκη: Νεκρός 87χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πληροφορίες για πτώση 87χρονου άνδρα από μπαλκόνι στην περιοχή των Συκεών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από περίοικους περίπου στις 13:30. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι ο ηλικιωμένος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 87χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

