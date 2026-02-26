ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ιωάννης Ρέντης: 85χρονος απείλησε μαθητές με αεροβόλο έξω από σχολείο

Τι καταγγέλλει η διευθύντρια του σχολείου

85χρονος απείλησε μαθητές με αεροβόλο έξω από σχολείο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όταν 85χρονος φέρεται να απείλησε μαθητές με αεροβόλο όπλο έξω από σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη Ρέντη κατήγγειλε ότι λίγα λεπτά μετά τις 12:00, περίοικος φέρεται να προέταξε το όπλο με σκοπό να εκφοβίσει τους μαθητές, οι οποίοι βρίσκονταν έξω από το σχολείο.

Ο ηλικιωμένος φέρεται στη συνέχεια να επέστρεψε στην οικία του, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τον προσήγαγαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διευθύντρια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει το περιστατικό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μαθητή ή άλλου προσώπου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.


 

 
