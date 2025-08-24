Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιοχές τη Δευτέρα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται τη Δευτέρα στη χώρα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της χώρας τη Δευτέρα.

Όπως διακρίνεται και στον, προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 4 για τις εξής περιοχές:

Κάρπαθο

Χίο, Σάμο, Ικαρία

Κρήτη

Λόγω της κατάστασης, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται αυξημένη ετοιμότητα, κυρίως περιφέρειες και δήμοι των ανωτέρω περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Σχετικά με την Πυροσβεστική, όπως ανακοινώθηκε, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

‼️ Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 🔥 κατηγορίας 4️⃣ για αύριο Δευτέρα 25 Αυγούστου σε:



🔶 Κάρπαθο

🔶 Χίο, Σάμο, Ικαρία

🔶 Κρήτη



🔗 https://t.co/b4vdAnfdXr

ℹ️ https://t.co/RFfYoShzB5 pic.twitter.com/EBjdHsy00x — Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 24, 2025

Συστάσεις λόγω αυξημένου κίνδυνου πυρκαγιάς

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή και ταυτόχρονα, για τις ίδιες περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.