Πλοίο Νήσος Σάμος: Άναψε τσιγάρο, ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης και εκτοξεύτηκε νερό – Η ανακοίνωση των αρχών

Το σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinklers) ενεργοποιήθηκε εντός του επιβατικού-οχηματαγωγού πλοίου κατά τη διάρκεια δρομολογίου από τον Πειραιά προς τη Μυτιλήνη

Στιγμιότυπο από βίντεο με την εκτόξευση νερού στο πλοίο «Νήσος Σάμος», επειδή κάποιος άναψε τσιγάρο

Ομάδα επιβατών του πλοίου «Νήσος Σάμος» άναψε τσιγάρο εντός του εσωτερικού χώρου με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι αισθητήρες του συστήματος πυρόσβεσης και να εκτοξευθεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Βίντεο που κατέγραψαν άλλοι επιβάτες του πλοίου, αποτυπώνουν τη στιγμή που επικράτησε αναστάτωση, όταν ξαφνικά άρχισε να εκτοξεύεται νερό από παντού.

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης, εξηγώντας πώς ενεργοποιήθηκε το σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinklers) και τι συνέβη μετά το περιστατικό.

Το σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinklers) ενεργοποιήθηκε εντός του επιβατικού-οχηματαγωγού πλοίου ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από τον Πειραιά προς τη Μυτιλήνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, «το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Απριλίου 2026, όταν το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7, μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου σε κεφαλή οροφής (sprinkler).

Η Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της επόμενης ημέρας, κατόπιν δημοσίευσης σχετικού βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθησε έλεγχος από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το σύστημα πίεσης είχε επανέλθει κανονικά στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε και δοκιμή λειτουργίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει ήδη προχωρήσει στη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και να επιβληθούν, εφόσον απαιτείται, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

