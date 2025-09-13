Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, Μαρίσσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τον ξαφνικό θάνατό της.

Η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, ήταν ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας στο Λονδίνο καθώς και λάτρης της Τέχνης, την οποία υπηρετούσε, εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Χρυσάνθη Λαιμού, θεία του Διαμαντή Λαιμού δήλωσε στα parapolitika.gr: «Όλη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού. Ήταν ένα συμπαθέστατο κορίτσι, ήσυχο, μορφωμένο, καλλιεργημένο σεμνό και απλό. Της άρεσε η τέχνη και το θέατρο. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Δύναμη και κουράγιο».