Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, πρώην πρόεδρος της Βουλής

Πέθανε σήμερα η Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα.

Η Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα πέθανε σε ηλικία 92 χρονών και ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής.

Παράλληλα, ήταν και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Γεννήθηκε στα Εξάρχεια της Αθήνας στις 12 Δεκεμβρίου του 1934 και είναι κόρη του υποναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και της Αικατερίνης Αντωνίου. Από την πλευρά του πατέρα της κατάγεται από ιστορική οικογένεια θαλασσομάχων της Ύδρας.

Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμπλήρωσε τις σπουδές της πάνω στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και έγινε Διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Διετέλεσε βοηθός έδρας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ το 1970 εξελέγη Υφηγήτρια και το 1971 εντεταλμένη υφηγήτρια της Πανεπιστημιακής έδρας. Το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1962 υπήρξε Δικηγόρος. Έχει επίσης χρηματίσει αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, ενώ ήταν αντιπρόεδρος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έχει τιμηθεί με ειδικό βραβείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη μνήμη του Στυλιανού Τεγόπουλου.

Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου. Ήταν Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών το 2019. Από την 1 Ιανουαρίου 2020, υπήρξε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε ποτέ αυτό το αξίωμα.

Ήταν παντρεμένη με τον Λίνο Μπενάκη, ιστορικό της φιλοσοφίας και τέως διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Παρέμειναν μαζί έως τον Οκτώβριο του 2022, όταν εκείνος απεβίωσε.

