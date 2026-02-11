Γιώργος Γεράρδος: Πέθανε ο ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο

Πέθανε ο ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος.

Ο Γιώργος Γεράρδος πέθανε ξαφνικά στα 80 του χρόνια.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Γεράρδος

Ο Γιώργος Γεράρδος ήταν απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1969 με την ίδρυση του πρώτου καταστήματος «Πλαίσιο» στην οδό Στουρνάρη. Στη συνέχεια και μετά από δεκαετίες συνεχούς ανάπτυξης και πρωτοπόρων ιδεών, κατείχε τη θέση του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της «Πλαίσιο» Computers A.E.B.E..

«Ως τριτοετής φοιτητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, διαπίστωσα ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις χρεώσεις μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε είδη σχεδίου. Καθώς μεσολαβούσαν διάφοροι ενδιάμεσοι, οι διαφορές στις τιμές ήταν σημαντικές. Η πρώτη παραγγελία που έβαλα λόγω αυτών των διαφορών στις χρεώσεις ήταν έξι σχεδιαστήρια, τα οποία παρήγγειλα από τη Γερμανία και που διέθεσα σε συμφοιτητές μου σε πολύ καλή τιμή για τους ίδιους, αλλά με σημαντικό προσωπικό κέρδος. Τότε συνειδητοποίησα τα οφέλη της μείωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εισάγοντας απευθείας από τον κατασκευαστή και διαθέτοντας χωρίς μεσάζοντες στον καταναλωτή –μια πολιτική που ακολουθούμε μέχρι σήμερα– καταφέρνουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στις τιμές. Το μοντέλο αυτό ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή εκείνη του 1969. Η πρώτη αυτή επιτυχής πώληση έφερε την ιδέα της δημιουργίας μιας προσωπικής επιχείρησης. Αυτή δημιουργήθηκε Στουρνάρη 24, σε ένα χώρο 12 τ.μ. με αρχικό κεφάλαιο 80.000 δραχμών, που συγκέντρωσα από φίλους και συγγενείς. Πωλούσα κυρίως σχεδιαστήρια σε μηχανικούς. Τα είδη αυτά αποτελούσαν τα τεχνολογικά εργαλεία της εποχής. Υπολογιστής ήταν ο λογαριθμικός κανόνας και plotter το σχεδιαστήριο, οι χάρακες κ.λπ.» είχε δηλώσει στην Καθημερινή.

«Ανταγωνισμός υπήρχε. Ο Πάλλης στην Μπουμπουλίνας, ο Πριόβολος στην πλατεία Αγ. Θεοδώρων, ο Χρυσικόπουλος στην Πατησίων. Το θετικό στη νέα αυτή δραστηριότητα ήταν ότι ήμουν ο ίδιος χρήστης των προϊόντων που πωλούσα. Ως χρήστης γνώριζα σε βάθος τα προϊόντα και σε ποιους ταιριάζουν. Παρείχα έτσι ένα είδος συμβουλών που οι πρώτοι πελάτες το εκτίμησαν και δημιούργησα καλή φήμη. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα τότε ήταν περισσότερο προσωπικές παρά επαγγελματικές. Καθώς δεν είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου και τη στρατιωτική θητεία μου. Να σκεφτείτε ότι το 1976 διοικούσα το Πλαίσιο, μια μικρομεσσαία επιχείρηση με 13 εργαζομένους, από το μοναδικό τηλέφωνο του Κέντρου Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ) στον Εβρο, όπου υπηρετούσα. Ηταν δύσκολες στιγμές, τόσο το να περιμένεις στην ουρά για ώρες να πραγματοποιήσεις ένα τηλεφώνημα, αλλά και να δίνεις κατευθύνσεις έχοντας μια ουρά ανθρώπων πίσω σου» είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη το 2019.