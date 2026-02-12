ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αναστάσης Παπαληγούρας: Πέθανε ο πρώην υπουργός της NΔ και πατέρας της ηθοποιού

H ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας - Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Φωτ.: NDP
Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, είχε μιλήσει για εκείνον πριν από ένα μήνα στην εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος πολιτικός που θέσπισε νόμο για την σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006».

H ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

 
 
 
