ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για τη φωτιά κοντά στον Προαστιακό

Για το περιστατικό κάλεσαν την Αστυνομία κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι και παρέδωσαν τον ανήλικο - Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για τη φωτιά κοντά στον Προαστιακό Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Συνελήφθη 14χρονο αγόρι στην Πάτρα έπειτα από την εκδήλωση φωτιάς στις παρυφές του Προαστιακού στην Αγυιά.

Ο 14χρονος κατηγορείται για συνέργεια σε εμπρησμό, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο ακόμη ανήλικους αλλοδαπούς.

Για το περιστατικό κάλεσαν την Αστυνομία κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι και παρέδωσαν τον ανήλικο ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα - Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο -Άγιος Ανδρέας) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκιάθος: Βίντεο με τουρίστες να παρασύρονται με τις βαλίτσες τους από τουρμπίνα αεροπλάνου - Το φαινόμενο «jet blast»

Ελλάδα / Σκιάθος: Βίντεο με τουρίστες να παρασύρονται με τις βαλίτσες τους από τουρμπίνα αεροπλάνου - Το φαινόμενο «jet blast»

Παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών η παραλία κοντά στο αεροδρόμιο της του νησιού παραμένει πόλος έλξης δεκάδων τουριστών για παρακολούθηση των αεροπλάνων
LIFO NEWSROOM
 
 