Πάτρα: Νεκρές εντοπίστηκαν δύο αδελφές στο σπίτι τους

Δύο αδελφές εντοπίστηκαν νεκρές στην Πάτρα, στο σπίτι τους, ηλικίας 66 και 68 ετών.

Οι δύο γυναίκες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας με την μία εξ αυτών να είναι κατάκοιτη και σε παρόμοια κατάσταση.

Η τραγωδία στην Πάτρα

Τις αρχές ειδοποίησαν άτομα του περιβάλλοντός τους, με αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο.

Οι άνδρες της αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Απαντήσεις πρόκειται να δώσουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Με πληροφορίες από Tempo24

