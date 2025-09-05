Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε και ποιοι θα μπορούν να τη δουν

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι διαθέσιμη η πανσέληνος Σεπτεμβρίου.

Η πανσέληνος του μήνα, γνωστή και ως «Σελήνη του Καλαμποκιού», θα μετατραπεί σε εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» κατά την ολική σεληνιακή έκλειψη.

Η πανσέληνος του μήνα θα λάμψει στον ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι ορατή για περίπου 82 λεπτά.

Αυτή η πανσέληνος δεν είναι απλώς φωτεινή αλλά συνοδεύεται από ολική έκλειψη σελήνης, γνωστό ως «Ματωμένο Φεγγάρι», ένα σπάνιο θεαματικό φαινόμενο.

Το κόκκινο χρώμα του φεγγαριού οφείλεται στην ηλιακή ακτινοβολία από την ατμόσφαιρα της Γης, η οποία φιλτράρει τα μπλε μήκη κύματος και προωθεί τα κόκκινα, ένα επιστημονικό φαινόμενο.

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Από πού θα είναι ορατή

Η πανσέληνος Σεπτεμβρίου ονομάζεται παραδοσιακά «Σελήνη του Καλαμποκιού» λόγω της περιόδου συγκομιδής του καλαμποκιού στη βόρεια αμερικανική παράδοση.

Φέτος, η συνάντηση με την ολική σεληνιακή έκλειψη θα προσδώσει στο φαινόμενο έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς η κόκκινη απόχρωση της Σελήνης έχει συνδεθεί ιστορικά με μυθικές και πολιτιστικές αναφορές, από προφητείες μέχρι παραδοσιακές ιστορίες.

Η πανσέληνος Σεπτεμβρίου θα είναι ορατή από Ασία, Αυστραλία, Αφρική και Ευρώπη ενώ όσοι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούν να την παρατηρήσουν.