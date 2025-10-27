ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε και ασφαλιστής για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στους 11 οι προφυλακισμένοι

Ακόμη ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκε προφυλακιστέος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισμένων σε έντεκα.

Πρόκειται για ασφαλιστή, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο εμφάνιζε ψευδή στοιχεία και πλασματικά αγροτεμάχια προκειμένου να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι παραχώρησε τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet σε συγκατηγορούμενό του, ο οποίος «τους χρησιμοποίησε παράνομα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο όνομά του χωράφια που ποτέ δεν κατείχε».

Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια έξι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αργότερα αναμένεται να απολογηθεί και λογιστής, που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση των ψευδών δηλώσεων και στην οργάνωση του κυκλώματος. Νωρίτερα, προφυλακιστέος είχε κριθεί και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, που φέρεται να συντόνιζε τη διαδικασία των παράνομων αιτήσεων επιδότησης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν τα πλήρη ίχνη του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να αποκόμιζε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω εικονικών δηλώσεων καλλιεργειών και εκτάσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.