ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος των απολογιών - 9 άτομα έχουν προφυλακιστεί έως τώρα

Σε εννέα ανέρχονται οι προφυλακίσεις για την υπόθεση του κυκλώματος με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα, Δευτέρα (27/10), αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απολογίες των- συνολικά- 37 κατηγορουμένων στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο «υπαρχηγός» του κυκλώματος

Υπενθυμίζεται πως προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης. Κατά την απολογία του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι «ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες», καθώς, όπως είπε, «η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα».

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας: «Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη δράση που αποδίδεται στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Η απολογία του άνδρα από τα Γιαννιτσά, που θεωρείται ο εγκέφαλος της οργάνωσης, αναμένεται να είναι μαραθώνια και θα ολοκληρώσει τον τρίτο κύκλο της ανακριτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνονται 37 συλληφθέντες. Ο πατέρας του, επίσης κατηγορούμενος, απολογείται σήμερα, Δευτέρα, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομα έσοδα άνω του 1,5 εκατ. ευρώ - Αρτοποιός και σερβιτόρος με «καλλιέργειες» βαμβακιού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ. Οι κατηγορούμενοι, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, φέρονται να δήλωναν ψευδή στοιχεία για εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες, ώστε να λαμβάνουν παρανόμως επιδοτήσεις, τις οποίες νομιμοποιούσαν μέσω εικονικών συναλλαγών.

Τα δύο αδέλφια που προφυλακίστηκαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωναν ανύπαρκτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας για να λαμβάνουν παράνομες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Ο ένας από τους δύο δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, ενώ, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, δεν κατέχει κανένα. Για το 2023 φέρεται να έλαβε 19.641 ευρώ, ενώ για το 2024 112.054 ευρώ, εκ των οποίων τα 102.564 λόγω «φυσικών καταστροφών» σε 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο, κοντά στη λίμνη Κάρλα.

Όπως προκύπτει, ο ίδιος δεν προσήλθε σε επιτόπιο έλεγχο τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια. Τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση.

Ο δεύτερος αδελφός, που εργαζόταν ως σερβιτόρος, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε διάφορους νομούς της χώρας, χωρίς να διαθέτει καμία ακίνητη περιουσία. Από το 2021 έως το 2025 φέρεται να δήλωνε ψευδώς μισθώσεις αγροτεμαχίων και ανύπαρκτη αγροτική δραστηριότητα, λαμβάνοντας επιχορηγήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέληγαν στον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος.