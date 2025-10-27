ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως «αρχηγός» - Παραδέχτηκε την εμπλοκή του

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως «αρχηγός» του κυκλώματος με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως, για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», φέρεται- σύμφωνα με την ΕΡΤ- να δήλωσε στους εισαγγελείς ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, φερόμενος ως «αρχηγός» του κυκλώματος, που οδηγείται στη φυλακή.

Ο πατέρας του 38χρονου «αρχηγού» είναι επίσης κατηγορούμενος και απολογείται σήμερα, Δευτέρα, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασαν τους 10 οι προσωρινά κρατούμενοι

Έως τώρα 10 κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ η πρώην σύζυγος του «αρχηγού» του κυκλώματος έχει τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Η γυναίκα απολογήθηκε χθες στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο.

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου” είπε στον δικαστικό λειτουργό», είπε η κατηγορούμενη, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της, κατά τη δικογραφία, αρχηγό της εγκληματικής ομάδας.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες και ο 38χρονος «υπαρχηγός» και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη. Κατά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρτοποιός και σερβιτόρος με «καλλιέργειες» βαμβακιού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ. Οι κατηγορούμενοι, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, φέρονται να δήλωναν ψευδή στοιχεία για εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες, ώστε να λαμβάνουν παρανόμως επιδοτήσεις, τις οποίες νομιμοποιούσαν μέσω εικονικών συναλλαγών.

Τα δύο αδέλφια που προφυλακίστηκαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωναν ανύπαρκτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας για να λαμβάνουν παράνομες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Ο ένας από τους δύο δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, ενώ, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, δεν κατέχει κανένα. Για το 2023 φέρεται να έλαβε 19.641 ευρώ, ενώ για το 2024 112.054 ευρώ, εκ των οποίων τα 102.564 λόγω «φυσικών καταστροφών» σε 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο, κοντά στη λίμνη Κάρλα.

Όπως προκύπτει, ο ίδιος δεν προσήλθε σε επιτόπιο έλεγχο τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια. Τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση.

Ο δεύτερος αδελφός, που εργαζόταν ως σερβιτόρος, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε διάφορους νομούς της χώρας, χωρίς να διαθέτει καμία ακίνητη περιουσία. Από το 2021 έως το 2025 φέρεται να δήλωνε ψευδώς μισθώσεις αγροτεμαχίων και ανύπαρκτη αγροτική δραστηριότητα, λαμβάνοντας επιχορηγήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέληγαν στον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος.