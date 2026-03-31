ΟΑΣΘ: Απολύθηκε ο εργαζόμενος που πιάστηκε στα χέρια με οδηγό αυτοκινήτου

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Εκτός ΟΑΣΘ τέθηκε ο οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο να εμπλέκεται σε βίαιο περιστατικό με άλλον οδηγό αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης.

Ο οδηγός είχε παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο του Οργανισμού και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, απολύθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε σταθμεύσει σε λεωφορειολωρίδα, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παραμένοντας μέσα στο όχημά του.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να αδιαφόρησε στα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου και στη συνέχεια του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

«Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος οδηγού του, ο οποίος, όπως προέκυψε από video το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέβηκε από το λεωφορείο και συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Το πειθαρχικό συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη την απολογία του οδηγού, έκρινε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιβολή της οριστικής απομάκρυνσής του από την εργασία του.

Ο ΟΑΣΘ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

- Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη.

- Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

- Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΚΡΗ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Έλειπαν έγγραφα και κοσμήματα της 59χρονης από το σπίτι - Δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και είχε αγοράσει την μονοκατοικία για να είναι κοντά στους συγγενείς της
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΚΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΟΣ

Ελλάδα / Ζωγράφου: «Ήμουν σίγουρος 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία και την ξαδέλφη μου» - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Ο 54χρονος από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει πως οι δύο γυναίκες έφυγαν από τη ζωή πριν τρεις μήνες και ο ιατροδικαστής εκτιμά πως οι σοροί τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο πριν από έναν μήνα
